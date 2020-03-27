高院一名女法官上周在捷運站被性騷擾，她決定站出來、不姑息，當場攔下這名男子並報警，事後她在臉書分享心情，她說自已並非一定為對方負刑事責任，而是要他捐款給婦女團體，她也呼籲被害人要有勇於站出來的勇氣。

她說近幾年在捷運發生類似狀況，前3次她都因為嚇到、愣住而沒有立即處理或趕著回家而沒有攔下行為人，事後覺得很後悔，這次她不姑息，我當場攔下行為人，請路人陪同她到捷運站詢問處報警，。

女法官說，她要求對方捐款給婦女團體，她就不提出告訴，他當場答應本週也已捐款完畢；女法官說，她並非一定要行為人負擔刑事責任，也不是要索取賠償，只希望這名男子藉由這次教訓懂得尊重女性的身體自主權。

身為法官的她也呼籲，在一個性別意識健全平等的社會，女性不該因擔心受害而不敢自由行動或搭乘交通工具，因為這是個人行動自由的一環；女性也無須自責因自身穿著而招致犯罪，如何穿著是個人的自由與權利，他人應當予以尊重

女性更無庸因成為被害人而覺得羞恥或遭人指點，真正該覺得可恥、該受責難的人是加害人，不是被害人。因此，遇到性騷擾事件時，女性應當挺身捍衛自己的權利，也藉此保護其他潛在被害者的安全，在男性為被害人時亦同。

(中時 )