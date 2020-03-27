元太(8069)今天舉行線上法人說明會，雖然新冠疫情導致大陸廠2月10日才復工，不過，隨著復工率提升，加上需求面往上成長，3月營收成長幅度可望大於1、2月衰退幅度，反而疫情會為今年帶來線上學習、大型電子紙看板及電子紙貨架標籤ESL三大商機，刺激營收動能。

元太2019年第4季合併營收為34.33億元，單季稅後淨利6.13億元，每股盈餘0.54元。2019年合併營收136億元，合併稅後淨利30.8億元，每股盈餘2.72元。元太指出，2019年電子紙薄膜的銷售業務持續成長，而電子紙模組的銷售則小幅下滑，以致於全年營收較2018年略為衰退4％，但全年毛利率達到歷史新高的44.4％，主要來自產品結構改變、成本降低、營運效率提升，同時帶進更多模組合作夥伴，本身模組銷售減少，但是材料銷售成長增加，透過更多合作夥伴擴大電子紙應用，帶動整體獲利年增18％，每股淨值也提高到25.8元。

今年新冠肺炎影響，元太前2月合併營收16.45億元，年減6.16％，目前復工率70％～80％，本月底預計回到80％～90％。先前因為缺工缺料，因此2月不佳，但實際上疫情對於閱讀器需求影響沒那麼嚴重。而電子紙貨架標籤有些通路還在補貨，顯示在零售通路端需求更強烈，但疫情干擾，還要觀察安裝進度。

元太印刷式彩色電子紙於2019年底發表以來，受到市場持續的關注，適用於閱讀、教育以及專業人士應用領域。在近期新冠疫情影響下，全球教育遠距教學或居家雲端學習市場正值風潮，印刷式彩色電子書閱讀器將能優化學生的智慧學習體驗，並期在此一趨勢下多受青睞，日前終端品牌也已率先發表採用此技術的彩色電子書閱讀器，預計於2020年中問市。

目前全球各國正面臨嚴峻的新冠疫情，大型電子紙看板於智慧城市建構中，正充份發揮其具有傳遞動態緊急應變訊息的特性。大尺寸電子紙看板不須挖路埋電線即可完成安裝，僅要安裝太陽能板即可供電運作的優異省電特性，在全球同步防堵疫情之際，除可迅速便捷的安裝電子紙看板並於各重要區域，提供即時動態資訊發佈，既有公車站牌的電子紙看板亦因公車班次大量縮減或發車時間調整，而動態調整為公共資訊告示牌，不僅即時更新行車資訊，也能將最新疫情資訊傳達給予大眾。

在全球疫情蔓延之際，因民眾大量採購物資的需求，使得各零售商店及賣場在物流及商品上下架作業大幅爆增，產品售價及銷售資訊的調整工作，讓原已吃緊的人力調度更形艱難，此波突發疫情使得零售業經營者加速認知電子紙貨架標籤等基礎建設能帶來的重要性及價值，元太預期於疫情趨緩後，電子貨架標籤需求及安裝將會帶來進一步加速成長。

(時報資訊)