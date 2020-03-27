美航母「羅斯福」號上新冠肺炎病患續增

就在五角大廈宣布，「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）航母上有3名海軍新冠肺炎檢測呈陽性反應短短2天後，如今已有25人感染。

據CNN新聞網26日報導，「羅斯福」號上約有5,000人，稍早代理海軍部長莫德里（Thomas Modly）說，船上所有的人員將接受100%檢測，已確保遏阻任何疫病流行。如今「羅斯福」號正航向關島，莫德里直言，任何人除了碼頭外，都不准到關島的任何地方。

而觀察者網指出，「羅斯福」號目前是美國在西太平洋唯一值勤的航母，這意味美軍在東亞又意外出現了航母空窗期。

美國海軍說，可能還會有數十名新患者出現。另有一名軍官甚至透露，接下來會出現大批病例，但由於五角大廈擔心，中方或北韓等對手或許會認為，「羅斯福」號處在脆弱期，因此不太可能公開說明，艦上究竟有多少人染病。

儘管艦上爆發疫情，但海軍作戰部長吉爾迪上將（Mike Gilday）在聲明中說，美方對積極的因應措施有信心，可以讓「羅斯福」號應付相關地區的任何危機。

(中時電子報)