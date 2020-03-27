國發會今（27）日發布最新的景氣報告，雖新冠肺炎疫情擴散，但2月超出預期亮出象徵景氣穩定的連續第四顆綠燈。不過，領先指標連續4個月下跌，且跌幅有擴大之勢，顯示景氣受不確定因素干擾，後續景氣是否持續穩定仍面臨考驗。

國發會公布，109年2月景氣分數為24分，較1月減少1分，燈號續呈綠燈。9項構成項目中，海關出口值由黃藍燈轉呈綠燈、批發、零售及餐飲業營業額由藍燈轉呈黃藍燈，分數各增加1分；股價指數由紅燈轉呈黃紅燈、工業生產指數由黃紅燈轉呈綠燈、製造業營業氣候測驗點由黃藍燈轉呈藍燈，分數各減少1分；其餘4項燈號不變。

國發會表示，109年2月景氣燈號續呈綠燈；景氣同時指標雖續呈上升，惟領先指標連續4個月下跌，且跌幅有擴大之勢，顯示景氣受不確定因素干擾，須密切關注後續發展。2月領先指標不含趨勢指數為101.33，較1月下降0.16%。

展望未來，國發會表示，近期疫情擴大蔓延至全球，已對全球經濟造成嚴重影響，主要國際機構相繼下修今年全球經濟成長預測值，恐為金融海嘯以來新低。疫情後續發展尚未明朗，短期內可能加劇對全球貿易、投資、消費之衝擊，對我國整體經濟之影響，亟需密切注意並妥為因應。政府已制定防疫特別條例，推動防疫、紓困及振興相關措施，以確保國人健康及產業經濟穩健。

(時報資訊)