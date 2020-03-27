基警透過電子圍籬掌握居檢者移動路徑。（吳康瑋攝）

基警透過電子圍籬掌握居檢者移動路徑。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

新冠肺炎疫情擴散，基隆市確診者升至3名，各單位紛紛動起來規劃異地辦公，基隆市長林右昌於27日前往警察局視察實地演練時表示，警局讓治安與服務工作不因疫情中斷，並在基隆啟用警政署最新的「電子圍籬」，將有效監控管制居家檢疫對象，他呼籲民眾跟政府一起合作，讓台灣挺過這關。

林右昌指出，政府自22日起與各家電信業者合作，研發出「電子圍籬系統」，對居家檢疫者的手機進行定位，只要受規範者跑出電子圍籬所限制的範圍，該地區警察局、民政單位及衛生局都會第一時間接獲通知，他強調，任何一名自國外返回台灣的民眾，只要入境就會被CDC匡列至居家檢疫隔離的名單，手機不需要多裝任何軟體，就會直接由電信業者的訊號端直接監控位置，防堵任何居家檢疫者在外「趴趴走」。

警察局長詹永茂表示，利用最新的電子圍籬監控管制系統，一旦居家檢疫對象離開住所，第一時間警局接收到訊號，便會馬上請警務同仁前往現場確認，各單位也會收到告警簡訊，即可立即確認動態軌跡，迅速找到檢疫對象，員警使用的M-Police，也可以查緝轄內各人潮聚集處是否有違反居家檢疫身分的對象。

詹永茂也呼籲居檢對象不要存有僥倖的心態，防疫是全民的事，若民眾違反居家檢疫外出2小時內開罰10萬元，2至6小時20萬元，6至24小時30萬元，24至72小時60萬元，超過72小時100萬元。

另外，他指出，今天基隆市警局也對異地辦公進行演練，包含了局本部各單位及各分局、派出所，演練非常成功，也確實可行，雖然是超前部署，但也是落實做好最壞的打算及最好之準備的風險管理概念，他強調基隆警局對防疫有信心，並已做好萬全準備，隨時配合政府政策，全力以赴。

(中時 )