卡神網軍案今開庭，楊蕙如否認犯行。(黃捷攝)

「卡神」楊蕙如網軍案今開庭，上次請假的蔡福明今首出庭，當法官詢問他時，他只會順著楊的說詞表示意見，宛如楊的應聲蟲；蔡的律師陳澤嘉則說，蔡發文是「愛之深、責之切」，罵得不好聽，也是就事論事。

台北地院今開庭，楊蕙如及蔡福明均否認犯罪，因蔡上次未到庭，法官詢問被告對於檢察官起訴事實意見，原想讓蔡先講，未料蔡遲遲沒有做聲，等了許久才表示要想一想，法官只好先讓楊蕙如表示意見。

楊蕙如表示，她不爭執起訴書記載的事實，但她們的LINE群組很早就成立，跟關西機場事件無關，案發當天她們在聚會，但並沒有指示蔡福明發文；她有請群裡的人推高調，是主要是針對日本派船等澄清內容。

蔡福明在楊蕙如講完後，才立刻跟著楊的見意回應，說案發當天他們在聚會，但楊沒有指示他發文，推高調一事也與他無關。

陳澤嘉則批評，侮辱公署罪是本刑6個月以下的輕罪，檢方傾全力調查本案，是藉外交官之死，開啟言論自由的獵巫行為，蔡的發文內容未貶損任何公務員，而是針對大阪處的做為，去評論其業務效率不佳，且大阪處並不符合刑法所指的「公署」要件。

陳並說，本案起源於大陸網友、新聞出現假消息，指大陸派車到機場，台灣同胞也爭相搭乘，但與蔡福明聽到的事實不同，蔡是基於他確信的事實去評論、證清，「愛之深、責之切」，就算罵得難聽，也是就事論事，「罵人哪有好聽的」。

檢察官回應，若輕罪就不予調查，對於其他已被判刑的輕罪被告情何以勘？發文內容導致外交官之死，不就證明因侮辱用詞令大阪處人員感到難堪？大阪處可核發簽證、護照，不就是公權力行使？「爛就是爛」、「垃圾」、「老油條」、「黨國餘孽」等詞，難道是言論自由可忍受的範圍？

法官最後整理本案爭點分別為，檢方扣押蔡福明手機程序是否合法？大阪辦事處是否為公署？蔡是否有侮辱公署犯意，或只是意見表達？若認定蔡有罪，與楊蕙如之間是否有犯意聯絡及行為分擔？庭末，法官諭知5月8日再開庭。

(中時 )