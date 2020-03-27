午後熱對流旺盛 暴雨冰雹襲南投水里 16:422020/03/27 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 暴雨襲擊南投水里，造成市區街道積水。（林良政提供／王文吉南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南投水里出現劇烈的天氣變化，3、4公分大小的從天而降。（陳天祥提供／王文吉南投傳真） 天降奇「冰」！南投靠山鄉鎮27日下午午後熱對流旺盛，尤以水里降雨最劇，猛烈暴雨突襲，民眾驚呼根本颱風過境， 部分街道側溝排水無法宣洩，市區一度水淹及膝。還有民眾還拍到雨勢夾帶冰雹從天而降，3、4公分大小的冰塊掉落在鐵皮屋上，發出陣陣轟隆聲響。 (中時 ) #南投 #民眾 #冰雹 #對流 #暴雨 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南民眾搶買口罩 撞破藥局大門玻璃 12:172020/03/23 生活 觀光產業震撼彈 溪頭妖怪村長林志穎引退 18:312020/03/23 旅遊 《紓困條例》滿月檢討 賴香伶籲：拜託積極動起來 14:042020/03/25 政治 2越南偷渡犯抓到了 1人當場吞藥欲尋短 16:542020/03/25 社會 獨》越南停航印尼班機取消 移工遣送作業停擺 17:202020/03/25 社會 印越航班取消 移工遣送停擺 04:102020/03/26 地方新聞 6越南籍偷渡犯 2人落網 04:102020/03/26 地方新聞 南投梅子節製梅DIY改小班制 手作蔬食初體驗 17:182020/03/26 生活 南投縣優秀青年 出類拔萃獲肯定 18:142020/03/26 生活 南投南崗工業區 大面積廠房標售案登場 04:102020/03/27 產業．科技 社會熱門新聞 嘉義市3例確診 全面禁探病後醫院空蕩蕩 - 社會 逃逸偷渡犯插翅難飛 6嫌全數緝捕歸案 - 社會 警官人事案 警政署長陳家欽送北檢偵辦 - 社會 大媽進超市「狂咳」：我感染新冠肺炎 業著嚇丟100萬商品 - 社會 包裹已派發 警：小心釣魚簡訊詐騙 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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