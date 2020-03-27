南投水里出現劇烈的天氣變化，3、4公分大小的從天而降。（陳天祥提供／王文吉南投傳真）

天降奇「冰」！南投靠山鄉鎮27日下午午後熱對流旺盛，尤以水里降雨最劇，猛烈暴雨突襲，民眾驚呼根本颱風過境， 部分街道側溝排水無法宣洩，市區一度水淹及膝。還有民眾還拍到雨勢夾帶冰雹從天而降，3、4公分大小的冰塊掉落在鐵皮屋上，發出陣陣轟隆聲響。

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