４部自小客車車損相對大客車來講較為嚴重，所有小客車幾乎半毀。(國道三隊提供／吳建輝彰化傳真)

兩部大客車有一部是運載客人的客運，客運車駕駛供稱，車上運載17名乘客，從台南出發到台北，所幸駕駛控制得宜，17名乘客包含駕駛，均無受傷。(國道三隊提供／吳建輝彰化傳真)

今天下午彰化國道１號北上218.3公里處，發生一起8車追撞事故，共造成１部遊覽車，1部大客車，及４部自小客車毀損，其中一部紅色自小客車，車損較為嚴重，車頭全毀，車尾像被吃掉一樣，掉落在數公尺外，所幸這起事故只造成4人輕傷，接送往醫院救治，而詳細的肇事原因，還有待警方調查釐清。

國道三隊交通組長張弘杰表示，這起事故發生在今天下午3點26分，國道彰化北上218.3公里處，由於發生事故的車種有大型遊覽車，獲報後出動北斗、埤頭及溪州消防分隊，抵達現場後，發現2部大客車及6部自小客車追撞。

張弘杰說，４部自小客車車損相對大客車來講較為嚴重，所有小客車幾乎半毀，而兩部大客車有一部是運載客人的客運，客運車駕駛供稱，車上運載17名乘客，從台南出發到台北，所幸駕駛控制得宜，17名乘客包含駕駛，均無受傷， 而另部載貨用的大客車就沒有這麼幸運，車頭也幾乎全毀，擋風玻璃一片不剩。

張弘杰說，警方下午3點半接獲通報，抵達現場後進行事故排除，在下午4點05分排除狀況，恢復全線通車，由於傷者接送往醫院救治，目前無法確認4名傷者分別乘坐哪幾部車，詳細的肇事原因，也還有待進一步的調查釐清。

(中時 )