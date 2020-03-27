新冠肺炎疫情升溫，2020台北國際書展確定停辦，然宅在家的時間多了，不妨也來閱讀好書！誠品敦南店最後一場舊書拍賣會「敦南晒書節」即將於3/26-4/15登場，與全台30家出版社合作蒐羅逾10萬本好書，推出超值優惠，像是兒童最愛的湯瑪士小火車70週年古典紀念版套書、英國傳奇流行搖滾樂團The Beatles深度全記錄，世界各國文具也有驚喜銅板價等，4/1-4/30同步策畫由藝術家林建榮創作的燈泡人展。

誠品敦南晒書節兒童最愛的湯瑪士小火車70週年古典紀念版套書。（誠品提供）

呼應誠品敦南店1989年以人文藝術書店發跡的特色，「敦南晒書節」推出藝術書籍5折起：全球百大最有影響力畫家張曉剛的英文原版藝術畫冊《Bloodlines: The Zhang Xiaogang Story》；英國傳奇流行搖滾樂團The Beatles深度全記錄《The Beatles: The BBC Archives 1962-1970》，彙整The Beatles獲邀至英國BBC節目訪談及照片等歷史資料，是深具收藏價值的難得作品。

英國傳奇流行搖滾樂團The Beatles深度全記錄《The Beatles The BBC Archives 1962-1970》。（誠品提供）

美國傳奇攝影師安妮萊柏維茲的作品集《Annie Leibovitz: The Early Years, 1970-1983》完整重現早期攝影風格，書中更收錄了搖滾巨星約翰藍儂與小野洋子深情相擁的時刻，值得珍藏。

誠品敦南晒書節每日1折好物，日本知名文具品牌MIDORI環保筆盒。（誠品提供）

最後一場誠品「敦南晒書節」世界各地文具每日1折驚喜銅板價：充滿童年回憶的原子小金剛便條紙，共有4款可輕鬆蒐集；日本知名文具品牌MIDORI環保筆盒；文具迷一定都知道的Traveler's Notebook和紙膠帶五週年限量版以香港維多利亞港著名的天星小輪為設計；擅長設計幽默便利貼的KNOCK KNOCK 「Let's Do This」便條紙也只要銅板價。

誠品敦南店最後一場舊書拍賣會「敦南晒書節」即日起至4月15日登場 。（誠品提供）

為紀念即將閉幕，誠品生活館內眾多品牌攜手推出系列活動。建築師毛森江創立的設計品牌「森／CASA」店內包含Carl Hansen & Son絕版品、丹麥國寶設計品牌Vipp絕版品、森／CASA冷杉原木家具等都有驚喜收藏價，喜愛設計的朋友不可錯過！或到「Bonjour 朋廚烘焙坊」買一條吐司，也能收藏誠品敦南店的精彩時刻；「綠藤生機」獨家販售有書香氣味的明星商品奇蹟辣木油之外，4/1-4/30同步策畫由藝術家林建榮創作的燈泡人展。

緊接著就是清明、兒童連假，由於近來新冠肺炎疫情仍在，提醒大家，搭乘大眾運輸工具、逛書店、看展時最好也能戴口罩，也要勤洗手、多運動增加免疫力！也盼疫情早日平歇，還給大家安全平樂生活。

(中時電子報)