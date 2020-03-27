苗栗縣長徐耀昌27日上午主持上梁大典。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌27日上午主持上梁大典，在大梁上簽名留念。〔謝明俊攝〕

苗栗縣北橫公路前後歷經20餘年爭取預算施工，終於在苗栗縣長徐耀昌任內爭取經費，完成最後一段斗煥坪至三灣段發包施工，27日上午舉行橋梁上梁典禮，徐耀昌宣告北橫公路最後一里路即將完成，可讓南庄、三灣等鄉鎮聯外交通更便利，更促進觀光產業發展。

苗栗縣北橫公路是從1998年就開始規畫，自國道3號竹南交流道新闢聯絡道終點永貞路起，至三灣鄉中港溪水頭屋大橋止，路線全長約10．6公里，計畫路寬22米，採雙向各2車道配置，預計經費共47億多。頭份市部分路段完工已多年，但斗煥坪至三灣段始終因經費問題懸宕許久。

苗栗縣長徐耀昌接任縣長後，一直積極與徐志榮委員向中央爭取經費，終於在105年獲得交通部同意補助17．9億元，並自107年3月開始動，至今工程進度已達83％。

27日上午，施工單位進行中港溪鋼箱梁吊梁作業最後一座鋼梁安裝，徐耀昌與苗栗縣議長鍾東錦及多位議員，頭份市長羅雪珠、三灣鄉長溫志強等，共同參加大梁上梁典禮。

苗栗縣北橫公路工程已完成83％，27日上午進行最後一塊鋼箱梁吊梁安裝作業。〔謝明俊攝〕

苗栗縣北橫公路工程已完成83％，27日上午進行最後一塊鋼箱梁吊梁安裝作業。〔謝明俊攝〕

徐耀昌表示，這段工程是北橫公路的最後一里路，上梁大典舉行就代表全部工程即將峻工，預計今年12月底可以完工，屆時可以有效紓解頭份市124縣道假日壅塞問題，以及南庄、三灣鄉對外聯絡交通，更能提升周邊地區觀光產業經濟發展。

苗栗縣長徐耀昌27日上午主持上梁大典。〔謝明俊攝〕

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