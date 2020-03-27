受到疫情影響，近來上市公司假證交所場地舉行法說會家數銳減，證交所表示，4月將有3家公司舉行法說會，分別為中央再保（2851）4月22日、永光化學（1711）4月24日及訊連科技（5203）4月29日接棒舉行。

證交所統計，今年截至目前為止，國內上市公司總計辦理213場次法人說明會。

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