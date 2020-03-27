證交所4月邀中央再保等3公司舉辦法說會 16:442020/03/27 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到疫情影響，近來上市公司假證交所場地舉行法說會家數銳減，證交所表示，4月將有3家公司舉行法說會，分別為中央再保（2851）4月22日、永光化學（1711）4月24日及訊連科技（5203）4月29日接棒舉行。 證交所統計，今年截至目前為止，國內上市公司總計辦理213場次法人說明會。 (工商 ) #證交所 #法說會 #再保 #疫情影響 #場地 也許您會感興趣 推薦閱讀 華潤啤酒2019年淨利增逾三成 估疫情影響在下半年結束 21:122020/03/23 財經 逐筆交易首日 頻觸冷卻機制 01:192020/03/24 財經要聞 受疫情影響工作損失百萬 01:212020/03/24 娛樂新聞 《證交所》逐筆交易首日交易系統穩，投資人幾乎採限價委託 08:022020/03/24 財經 NBA》新冠肺炎疫情影響 七六人球團減薪20％ 10:072020/03/24 體育 疫情影響 北美館展覽延期 11:432020/03/24 生活 受疫情影響 麥當勞肯德基將暫關英國店 11:412020/03/24 兩岸 中租下午法說會 股價盤中一度漲停 12:412020/03/24 財經 《科技》疫情影響趨緩，3月TV面板出貨預估月增14％ 14:492020/03/24 財經 學習無界限 證交所推線上課程 04:102020/03/26 證券．權證 財經熱門新聞 棄守旅遊業！燦星旅股權 燦坤集團不要了 - 財經 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 財經 台股彈千點 散戶切心退場 - 財經要聞 - 工商時報 上9700了…空單軋爆該砍？網1句突破盲腸 - 財經 悲劇…油價驚天狂殺！戰犯竟是川普摧毀承諾 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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