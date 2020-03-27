金屬機殼廠可成（2474）上週啟動庫藏股，經過一周來股市震盪，可成公告，已經買回自家股票1,753張，平均買回價格為195.64元，以可成公告預計買回2.5萬自家股票計算，庫藏股執行進度達7.01％。

可成上周宣布，為維護公司信用及股東權益，將自集中市場買回 2.5萬張，占公司已發行股份3.25％，預定買回價格為132元至 354.2元，此為可成成立以來首度動用庫藏股機制救市。

以目前買回均價195.64元來看，對照可成27日收盤價191元，平均每張帳面虧損約2.37％。

(工商 )