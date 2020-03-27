可成庫藏股執行進度達7.01％ 16:452020/03/27 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金屬機殼廠可成（2474）上週啟動庫藏股，經過一周來股市震盪，可成公告，已經買回自家股票1,753張，平均買回價格為195.64元，以可成公告預計買回2.5萬自家股票計算，庫藏股執行進度達7.01％。 可成上周宣布，為維護公司信用及股東權益，將自集中市場買回 2.5萬張，占公司已發行股份3.25％，預定買回價格為132元至 354.2元，此為可成成立以來首度動用庫藏股機制救市。 以目前買回均價195.64元來看，對照可成27日收盤價191元，平均每張帳面虧損約2.37％。 (工商 ) #可成 #庫藏股 #買回 #執行進度 #買回價格 也許您會感興趣 推薦閱讀 《汽車股》三陽甫買回1.5萬張，今起再祭庫藏股 10:342020/03/23 財經 華電網決議買回庫藏股 17:022020/03/23 財經 《金融》國際情勢震盪，央行重啟附買回操作 17:392020/03/23 財經 台郡公告買回庫藏股 20:342020/03/23 財經 宏全24日起至5月22日 擬買回1萬張庫藏股 21:122020/03/23 財經 實施庫藏股護盤－護股心切 多檔個股祭庫藏股 01:202020/03/24 證券．權證 實施庫藏股護盤－佰鴻三度啟動 股價飆漲停 01:202020/03/24 證券．權證 權證星光大道－元大證券 聯發科 祭庫藏股護身 01:202020/03/24 證券．權證 機殼廠第二家！應華跟進可成 啟動庫藏股救市 17:292020/03/24 財經 伸興27日起預計買回1,200張庫藏股 10:062020/03/27 財經 財經熱門新聞 台股彈千點 散戶切心退場 - 財經要聞 - 工商時報 悲劇…油價驚天狂殺！戰犯竟是川普摧毀承諾 - 財經 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 財經 上9700了…空單軋爆該砍？網1句突破盲腸 - 財經 大媽散戶能撐上9900點？專家曝背後大危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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