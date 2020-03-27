勞動部今(27)日表示，自3月17日至26日，共計應辦理居家檢疫移工人數為2758人，為加強我國防疫，即日起修正入境移工居家檢疫辦理方式，社福類移工入境統一由政府安排集中檢疫所，產業類移工檢疫所則維持由雇主及仲介辦理，但須事先經權責機關實地查核確認後，始得引進移工。

勞動部跨國勞動力事務中心主任陳昌邦表示，社福類移工多為機構看護工、家庭看護工及家庭幫傭，人數大概25萬人左右，私人雇主在安排檢疫上實在有難度，因此社福類移工的居家檢疫統一由政府安排到集中檢疫場所，產業類的居家檢疫場所由於人數不多，仍維持由雇主或仲介公司辦理，統計截至3月17日至26日，入境移工應辦理居家檢疫共2758人，產業類1732人，社福類1026人，其中94.31%由仲介公司代為辦理，5.69%由雇主自行辦理。

陳昌邦指出，統一入住政府安排的集中檢疫場所包含衛生福利部提供400床檢疫場所，及勞動部刻正洽仲介公會委託辦理230床，費用由雇主負擔。

至於產業類的檢疫場所，仍維持由雇主或仲介公司辦理，並應於申請許可、入國簽證及移工入境辦理接機登錄時，提供「移工入境辦理居家檢疫計畫書」，且經由權責機關實地查核，確認符合1人1室或其他相關規範，以及如何落實門禁等管制，始得引進移工。

陳昌邦進一步指出，現行法令規定，製造業若因故轉出移工，轉出移工的兩年內會進行引進管制以控制國內移工人數，這次由於防疫關係鼓勵減班休息或暫無移工需求的製造業雇主釋出移工，供所需雇主國內承接，勞動部將提供僱用獎助每人每月新臺幣9000元至1萬3000元，最長12個月，於防疫期間釋出移工名額，未來申請時將不予管控名額。

(中時 )