新冠肺炎疫情衝擊觀光及運輸業，許多企業皆已實行減薪，有些更不看好今年營運，決定不發放2019年的股利，但台灣高鐵公司今年暫緩員工調薪，一方面又要配發約69億元現金股利，引來工會及立委質疑。高鐵今回應，股利政策是依據公司章程規定，每股發1.22元已接近最低派發基準，但公司會再檢視有無調整空間。

立委鍾佳濱質疑，高鐵運量受疫情影響明顯下滑，面臨寒冬董事會卻大方派發股利；相較之下，華航因去年虧損不配股利，董事會還決議發行100億無擔保普通公司債，準備籌錢自救，同為公股相關機構，兩邊作法南轅北轍。

台灣高鐵表示，公司董事會歷年所討論股利分派案，因屬股東會決議事項，自無授權董事長可考量特殊情況變更股利政策。公司董事會必須遵法循規擬具盈餘分配建議案，提送股東會承認，董事長及董事會均無權限變更依公司章程所訂股利政策，及股東會所作之決議內容。

高鐵說，董事會日前決議「108年可供分配盈餘分派建議案」擬分配現金股利每股1.22元，雖已趨近公司章程規定不低於6成的最低派發基準，但公司將持續檢視有無再行調整的空間。

針對暫緩實施「109年度調薪作業」，高鐵公司指出，調薪雖為去年公告事項，但目前營運收入確實受新冠肺炎疫情影響甚鉅，致目前尚無依前述調薪作業原則持續辦理的空間及條件，故暫緩實施調薪。

(中時 )