鍾瑶在台視、三立週日偶像劇《跟鯊魚接吻》中飾演的杜艾紗腹背受敵

鍾瑶在台視、三立週日偶像劇《跟鯊魚接吻》中被信任的人背叛。（三立）

鍾瑶素顏拍生病躺病床。（三立提供）

鍾瑶在台視、三立週日偶像劇《跟鯊魚接吻》中飾演的杜艾紗腹背受敵，有敵人虎視眈眈，想找機會將她從成功之路拉下，或將她當作一顆棋子。鍾瑶坦言職場上吃過許多虧，也曾被閨蜜背後算計，但自己都是以「愛與和平」來化解一切，最害怕碰到表理不一的人，遇到這種類型的同事，她會避而遠之，看到絕對閃遠遠，不想和對方有交集。在職場上不僅被別人惡整暗算過，也曾被信任的人擺一道的經驗，正向樂觀的鍾瑶則都告訴自己不需要計較，用「成功」來報復這些人才是最好的方法！

劇中鍾瑶的老闆海裕芬不念一起打拼的舊情，達到目的就將她視為一顆棄子；她的下屬張景嵐一直覬覦她總監職位，一心想找機會取而代之，藍鈞天也被猜測可能是終極大魔王，會成為擊垮杜艾紗的最後一根稻草。鍾瑶說，這些人物中，最讓她害怕的就是海裕芬的角色，雖然她只把自己當作一棵搖錢樹，但卻不得不認同她的做法，畢竟依老闆的立場，這樣的作法並沒有不對，她苦笑說，正因為無法反駁才覺得生氣。

擔任模特兒多年的鍾瑶也曾見識過可怕的職場宮鬥，當年在巴黎發展時，接到一個國際知名品牌的髮品廣告，某場合遇到同樣來自亞洲的模特兒，就開心和對方分享工作經驗，沒想到對方卻酸溜溜地說：「喔，這原本是我要拍的，只是我臨時不能拍…」，讓她當場尷尬傻笑。

鍾瑶為了《跟鯊魚接吻》犧牲大，從一開始的洗澡戲、被潑紅酒，到被呼巴掌、下跪等，連生病躺在病床上都是以素顏呈現，連導演都忍不住稱讚她敬業，說很少有女演員敢在偶像劇以素顏呈現在觀眾面前，除了本身膚況夠好，自身也必須很有自信，無論導演因劇情需要而有一些要求，鍾瑶都能配合且專業盡責的做到最好。

《跟鯊魚接吻》大走職場宮鬥寫實路線，不少女性上班族看了很有既視感，不論是鍾瑶被老闆海裕芬當成犧牲品的失望憤怒，亦或和同事茵芙之間，從好夥伴變成競爭對手，青春奉獻給公司卻僅得到小小成就，都讓網友心有戚戚焉。除了劇情獲得觀眾的共鳴，劇中所穿戴的衣服、包包、鞋子、配件等，在網路的詢問度甚高，不少網友拼命留言想知道鍾瑶的穿搭哪裡買，創造最想看的職場穿搭的時尚風潮。

(中時 )