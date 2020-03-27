台灣正面臨第二波新冠肺炎疫情大批僑民、國人返台造成確診數爆增，衛福部次長何啟功27日指出，根據台北榮總統計每天仍有30至40居家檢疫或隔離者預約掛號，他憂心他們沒辦法出門溜狗、開趴，卻藉此溜出門，將研擬讓地方衛生局想出對策，也建議非必要到醫院看診也要比照開罰。

何啟功27日代表衛福部長陳時中參加由和大集團發起捐贈800萬元給中部醫療院所防疫記者會，他致詞時特別提到，26日在和醫療院開通訊會議，台北榮總呈報該院每一天但會有30至40名預約看診的病患是目前仍在居家檢疫者，因為現在可以刷健保卡就知道是不是列管的歐美或中、港、澳回國的民眾。

他比較心這些居家檢疫者是是自己離開居家檢疫處所去看病的人，衛生局又不知道的，所以他藉著這場記者會有中部十家醫學中心、區域醫院院長或代表在場，拜託他們回到醫院如果未來刷健保卡的時候發現居家檢疫者，而衛生局又不知道的，麻煩跟等衛生局連絡一下，

他不希望這個漏洞，造成醫院防疫破口。

何啟功說，目前累計起來那個居家檢疫的有86000多人，現在的居家檢疫者約46000，所以高峰已經快要到了，接下來可能歐美航班回來的人數會慢慢降下來，可是在這段時間約十天左右，麻煩大家協助了守住這個缺口，跟衛生局保持比較密切聯繫，不要在此過程中產生破口。

何啟功說，他很擔心他們是被關了，找不到理由出去，不能去遛狗也不能去開趴，所以他就說，「那我去看病沒有問題吧！」，他也強調回到衛福部後就會就這個地方跟衛生局再連繫如何加強，他也會建議，即使居家檢疫者要去看病，沒有報備離開檢疫處所，也要比照出門趴趴走的罰10萬到20萬起的罰款。

(中時 )