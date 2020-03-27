消防局選定第二大隊為第二辦公場所模擬異地辦公。（呂筱蟬攝）

桃園市消防局因應新冠肺炎疫情變化，27日辦理分區及居家辦公演練，規畫完成第二辦公場所及居家辦公相關措施，若一人確診隨時可啟動，演練項目有分區及居家辦公、指揮中心119異地備援、差勤線上刷卡、公文應變措施、視訊會議等規畫。

消防局選定中壢區第二大隊為第二辦公場所，研擬分區辦公名單，屆時將有1／3人力進駐，分區辦公公文採線上簽核流程，不受辦公地點限制，人員差勤也改以線上刷卡方式實施。另針對119備援使用派遣系統溢流功能，可立即啟用大隊派遣受理119報案功能。其中，四個大隊各2名派遣席共8席，中心人員分組至各大隊執勤。

目前新冠肺炎在台境外移入個案不斷增加，消防局也在疫情期間出動人車協助相關派遣，市長鄭文燦27日也特別前往大園、蘆竹分隊，致贈慰勞品並為辛苦的消防人員打氣。 他說，消防員執勤過程十分辛苦，仍請大家秉持積極態度及專業技術，讓每趟任務順利完成，感謝全體消防同仁的努力。

大園及蘆竹分隊分別參與鑽石公主號及武漢包機專案勤務，統計至3月25日止，蘆竹分隊出勤11車次後送9人，大園分隊出勤9車次，後送10人。

(中時 )