比丘違反居家檢疫，彰化分署執行繳款。（行政執行署彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

執法無邊！南投一名出家僧到處雲遊，2月16日返國到機場，被要求執行居家檢，南投衛生局完全連絡不上，開出罰單，移送法務部行政執行署彰化分署，分署鍥而不捨，終於聯繫上這名到處趴趴造的比丘，先繳納2000元，滯欠8000元分4期繳納，完成了首次成功執行比丘違反新冠肺炎居家隔離的罰鍰案件。

陳姓義務人2月16日回國後，應在該佛寺位於臺中市霧峰區的分寺進行居家隔離。卻擔心自己身體狀況，還搭乘公車前往花蓮進行健康檢查，當發現檢查結果正常後，就決定留在花蓮，但明明都要求居家檢疫了，應該寺院不要走動，卻還千里迢迢到台灣後山去求醫，根本違反傳染病防治法的規定，遭罰1萬元。

幸好出家人最後確定是沒感染，否則後果真不該設想，彰化分署也考量，如果居家檢疫都心存不會有事，辛苦建立防疫網豈不破功？鍥而不捨不斷聯絡該案義務人陳姓比丘，這名出家人26日主動電話聯絡分署承辦人，表示如果處罰合法，他願意繳納。該分署在「防疫超前部署」及體諒陳姓比丘舟車勞頓之考量下，約比丘在當日下午2時30分左右，與裁處機關南投縣政府衛生局人員一同在南投縣埔里鎮公所協商繳納罰款

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陳姓義務人表示並不知違反，對南投縣政府裁罰不服。彰化分署執行人員柔性勸導，提起行政救濟也不會停止執行程序，建議先繳納同時提起行政救濟。陳說所有財產都在身上，把錢都掏出來才8000多元。希望先繳納一部份，剩下的錢讓他過活。彰化分署執行人員秉持「公義有愛」，滯欠分4期繳納。陳姓義務人當場將2000元以郵局匯款的方式繳納。完成首次成功執行比丘違反新冠肺炎居家隔離的罰鍰案件。

(中時 )