民進黨地方黨部主委5月24日將改選，有3屆立委資歷的前立委薛凌發現，今年總統大選民進黨在北市得票數大有所獲，結果黨員數長期來看不增反減，問題就出在基層經營不夠扎實，她誓言要讓民進黨更進步，於是投入主委選戰。

過去北市民進黨員曾多達7萬多名，現在只剩1萬7000多人，薛凌指出，從今年總統大選蔡英文總統在北市拿下的票數大幅成長，可見民眾對政治的熱度並沒有冷卻，不過，民進黨得票數愈多，黨員人數卻愈少，顯示基層經營不夠扎實、不夠努力。

薛凌表示，黨部的功能不只是「選舉機器」，應該接地氣，民進黨身為執政黨，黨部更必須擔起中央與地方溝通、意見傳遞的橋梁，讓黨部發揮百分百戰力，她盼擔任主委促使民主進步黨更進步。

此外，外傳薛凌參選主委是為立委何志偉參選市長鋪路，薛強調，何志偉擔任過2屆市議員、經歷立委補選和競選立委連任，生涯都是何自己規畫，她不會介入。

(中時 )