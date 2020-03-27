行政執行署台南分署史上最重量級、價值上千萬元的拍賣動產「ARIEL II遊艇」，經日前公開拍賣無人應買流標後，27日改以變賣方式順利以750萬元賣出。

台南分署受理台北地檢署囑託執行一艘停放於安平漁港由張姓被告所有的ARIEL II遊艇拍賣，24日公開拍賣時，底價1076萬元，保證金215萬2000元，但因無人應買流標後，為免遊艇長時間扣押，造成遊艇價值降低，以及產生高額的停泊費用，分署於第一次拍賣程序結束後，即積極尋找可能的買家。

經接獲某公司願以750萬元購買的訊息後，即透過北檢協助詢問張姓被告是否同意以750萬元的價格將遊艇變賣，在獲得三方同意後，台南分署依強制執行法規定，以變賣的方式，將遊艇以750萬元賣給該公司。

台南分署表示，該公司已於今天中午將價金繳清；據公司陳姓負責人表示，購買遊艇是為了自用。

台南分署表示，被拍賣的遊艇，船籍港為馬來西亞蘭卡威，屬總噸位41噸的動力遊艇，2005年建造，目前遊艇停放安平漁港遊艇碼頭，遊艇內備有4間小套房，另配有吧檯及浴缸，設備十分豪華。

(中時 )