65歲時姓男子中午開車經過台南市麻豆市區時撞向對面車道，撞倒11台機車，一名購物女性左腳輕微受傷。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

65歲時姓男子中午開車經過台南市麻豆市區時撞向對面車道，撞倒11台機車，一名購物女性左腳輕微受傷。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

65歲時姓男子中午開車經過台南市麻豆市區時撞向對面車道，撞倒11台機車，一名購物女性左腳輕微受傷。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

血糖降低導致暈眩？65歲時姓男子中午時間開車經過台南市麻豆市區時撞向對面車道，撞倒11台機車，造成1名在冷飲店購物的女性輕微受傷送醫，所幸雙方均並無大礙，也無其他人員受傷。

27日12時45分，麻豆區市區興中路與民生路口發生汽車暴衝事件，駕駛疑似血糖降低導致暈眩，衝向對面車道，發出巨大聲響，附近民眾紛紛前往圍觀，只見一排機車統統遭殃，一名在購物女性左腳輕微受傷，駕駛酒測值0，實際肇事原因待警方調查。

(中時 )