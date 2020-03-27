血糖低暈眩 65歲男子麻豆鬧區開車撞倒11車 16:582020/03/27 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 65歲時姓男子中午開車經過台南市麻豆市區時撞向對面車道，撞倒11台機車，一名購物女性左腳輕微受傷。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 65歲時姓男子中午開車經過台南市麻豆市區時撞向對面車道，撞倒11台機車，一名購物女性左腳輕微受傷。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真） 65歲時姓男子中午開車經過台南市麻豆市區時撞向對面車道，撞倒11台機車，一名購物女性左腳輕微受傷。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真） 65歲時姓男子中午開車經過台南市麻豆市區時撞向對面車道，撞倒11台機車，一名購物女性左腳輕微受傷。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真） 血糖降低導致暈眩？65歲時姓男子中午時間開車經過台南市麻豆市區時撞向對面車道，撞倒11台機車，造成1名在冷飲店購物的女性輕微受傷送醫，所幸雙方均並無大礙，也無其他人員受傷。 27日12時45分，麻豆區市區興中路與民生路口發生汽車暴衝事件，駕駛疑似血糖降低導致暈眩，衝向對面車道，發出巨大聲響，附近民眾紛紛前往圍觀，只見一排機車統統遭殃，一名在購物女性左腳輕微受傷，駕駛酒測值0，實際肇事原因待警方調查。 (中時 ) #麻豆 #受傷 #暈眩 #血糖 #購物 也許您會感興趣 推薦閱讀 不吃蔬果會患壞血病？他1年只吃肉出乎意料 13:022020/03/23 日常 遠東竹北新世紀今上樑 明年初開幕？疫情衝擊要看工程 16:372020/03/23 消費 《百貨股》遠百竹北新購物中心上樑 16:482020/03/23 財經 麻豆新樓醫院防疫升級 今起一般病房全面禁止探病 11:132020/03/24 生活 為醫護加油 蝦皮購物送上5000組購物金 10:592020/03/24 科技 春捲怎麼吃也有撇步！醫傳授糖友健康吃 18:332020/03/24 生活 防疫大作戰 豐原太平洋百貨購物節結合線上及線下搶客 16:512020/03/25 財經 幫新樓醫護打氣 麻豆迷客夏送200杯飲料 17:062020/03/25 生活 裝載「化骨水」氫氟酸槽車外洩 2人受傷送醫 16:502020/03/26 社會 【玩家帶路】台南麻豆 柚惑春光 06:412020/03/27 旅遊 社會熱門新聞 嘉義市3例確診 全面禁探病後醫院空蕩蕩 - 社會 逃逸偷渡犯插翅難飛 6嫌全數緝捕歸案 - 社會 警官人事案 警政署長陳家欽送北檢偵辦 - 社會 大媽進超市「狂咳」：我感染新冠肺炎 業著嚇丟100萬商品 - 社會 包裹已派發 警：小心釣魚簡訊詐騙 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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