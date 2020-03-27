《證交所》中再保等3家，4月證交所辦法說 16:482020/03/27 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所統計，4月目前有3家上市公司借證交所場地自行辦理法人說明會，累計今年以來，國內上市公司總計辦理213場次法人說明會。 本次辦理場次、時間分別為：4月22日中再保(2851)；4月24日永光(1711)；4月29日訊連(5203)。不過，證交所也建議，防疫期間，可透過網路轉播同步收看法人說明會。 (時報資訊) #證交所 #法說會 #中再保 #永光 #訊連 也許您會感興趣 推薦閱讀 《證交所》外資今年賣超破5000億元 12:162020/03/23 財經 逐筆交易首日 顧立雄親赴證交所 系統順利運作 17:492020/03/23 財經 逐筆交易首日 頻觸冷卻機制 01:192020/03/24 財經要聞 《證交所》逐筆交易首日交易系統穩，投資人幾乎採限價委託 08:022020/03/24 財經 鈞興-KY自3/25起得為融資融券交易 17:052020/03/24 財經 《證交所》鈞興-KY今起開放融資券交易 07:442020/03/25 財經 華南永昌證大虧34億案 證交所：將面臨6月到期日投資人實現壓力 08:482020/03/25 財經 學習無界限 證交所推線上課程 04:102020/03/26 證券．權證 《證交所》國泰投信募集發行網路資安ETF將於3月30日掛牌上市 08:552020/03/27 財經 證交所4月邀中央再保等3公司舉辦法說會 16:442020/03/27 財經 財經熱門新聞 棄守旅遊業！燦星旅股權 燦坤集團不要了 - 財經 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 財經 台股彈千點 散戶切心退場 - 財經要聞 - 工商時報 上9700了…空單軋爆該砍？網1句突破盲腸 - 財經 悲劇…油價驚天狂殺！戰犯竟是川普摧毀承諾 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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