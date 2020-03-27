台灣證券交易所統計，4月目前有3家上市公司借證交所場地自行辦理法人說明會，累計今年以來，國內上市公司總計辦理213場次法人說明會。

本次辦理場次、時間分別為：4月22日中再保(2851)；4月24日永光(1711)；4月29日訊連(5203)。不過，證交所也建議，防疫期間，可透過網路轉播同步收看法人說明會。

(時報資訊)