隔夜美股大漲，道瓊指數重返牛市，以及G20宣布將推出5兆美元振興經濟方案，以緩解新冠肺炎疫情造成的衝擊，受此激勵，周五香港恆生指數收漲0.56%，為23484.28點，本周收漲2.98%。國企股(H股)今日收漲0.61%，為9504.92點。李嘉誠家族近期持續加碼持股，長和漲5.48%，長實漲4.99%。碧桂園去年財報告捷，股價收漲3.3%。

(時報資訊)