《港股》恆指收漲0.56％，本周漲2.98％ 16:482020/03/27 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隔夜美股大漲，道瓊指數重返牛市，以及G20宣布將推出5兆美元振興經濟方案，以緩解新冠肺炎疫情造成的衝擊，受此激勵，周五香港恆生指數收漲0.56%，為23484.28點，本周收漲2.98%。國企股(H股)今日收漲0.61%，為9504.92點。李嘉誠家族近期持續加碼持股，長和漲5.48%，長實漲4.99%。碧桂園去年財報告捷，股價收漲3.3%。 (時報資訊) #收漲 #恆指 #周漲 #美股大漲 #道瓊指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 《半導體》2關鍵產品穩陣腳，聯詠逆勢收漲 14:152020/03/23 財經 《港股》期貨報喜，恆指開漲3.69％ 10:002020/03/24 財經 《日股》美股期貨「升」勢壯，日經指數早盤收漲6.74％ 11:422020/03/24 財經 滬指收漲2.3％ 重上2,700點 15:512020/03/24 財經 《港股》聯準會推無上限QE，恆指大漲4.46％ 16:312020/03/24 財經 期待刺激政策 開盤美股大漲千點 21:522020/03/24 財經 《日股》美股飆漲＋東奧延期，日經指數早盤收漲5.73％ 12:162020/03/25 財經 《韓股》美經濟振興法案達協議，韓股收漲5.89％ 15:402020/03/25 財經 《日股》日經指數收漲8.04％，創2008年來最大單日漲幅 15:572020/03/25 財經 《港股》美股飆漲＋美紓困案進展，恆指收漲3.81％ 16:492020/03/25 財經 財經熱門新聞 台股彈千點 散戶切心退場 - 財經要聞 - 工商時報 悲劇…油價驚天狂殺！戰犯竟是川普摧毀承諾 - 財經 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 財經 上9700了…空單軋爆該砍？網1句突破盲腸 - 財經 大媽散戶能撐上9900點？專家曝背後大危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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