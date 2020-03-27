台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛（5009）今（27）日公告2019全年營運成果。2019年合併營收續站穩百億大關，為105.61億元，年成長2.78%，營業毛利、稅後淨利分別為15.39億元、2.55億元，年增率分別為4.01%、5.01%，其中歸屬母公司業主淨利約為2.8億元，年增率15.03%，每股稅後盈餘（EPS）0.64元，創近三年新高。

榮剛表示，2019年下半年雖受到中美貿易戰波及與全球工具鋼市況下滑，影響部分營收與毛利，但在航太、能源、油氣等三大高值產品需求暢旺的支撐下，2019年合併營收續在百億元之上，每股稅後盈餘0.64元也優於2018年的0.55元，成長16%，代表公司朝向高毛利接單、產品組合優化的經營策略有成。此外，由於控管得宜，2019年合併營業活動現金流入15.06億元，為榮剛未來的投資擴廠注入現金活水、降低營運風險。

展望2020年，榮剛表示，新冠肺炎疫情蔓延全球尚未明朗，公司將持續透過特殊鋼市場利基地位累積中長期營運能量。因應智能化合金煉製所打造的50噸煉鋼爐，預計2021第一季冷試車、第二季熱試車，屆時可替集團達成垂直整合、降低成本綜效，大幅提升高端合金鋼產能。

近期新冠肺炎增添外在不確定性，榮剛公司的擴產策略則以慎中求穩因應。其中，美國波音公司看好長期新機市場，近期傳出要求供應商備貨以因應5月開始重新生產737 MAX。榮剛表示，航太事業屬於長期穩定成長、且有認證門檻的產業，待疫情過去仍然成長可期，新添加的航太用真空電弧精煉設備（VAR）將陸續投入生產，發揮效益。

至於真空感應熔解爐（VIM），近期面臨油價下跌可能衝擊探鑽需求，榮剛仍受惠於新客戶之開發以及新冠肺炎疫情致使歐美廠商無法順利供應而出現轉單效益，支撐VIM產能利用率維持穩定；能源部分則有來自發電機進入零組件維修替換周期的穩定需求，使電渣重熔精煉（ESR）設備的產能利用率提升至高檔。

(時報資訊)