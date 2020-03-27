近幾月因新冠肺炎橫行，不少大眾暫緩捐血，導致血庫難以維持安全存量。為解決血荒，台灣菸酒公司結合台北捐血中心舉辦「熱血台啤、廉手防疫」捐血活動，只要捐血250c.c.即可獲得「廉手防疫福袋」，包含台菸酒酒香泡麵及防疫酒精。

台灣菸酒公司指出，本次是台北捐血中心首次與台酒以異業給合方式共同舉辦活動。台菸酒身為防疫國家隊一員，台菸酒董事長丁彥哲要求五大酒廠三班調度產能全開，投入防疫酒精生產，同時也要觀察疫情發展狀況隨時善盡企業社會責任。

因應企業社會責任，台菸酒除了提供捐血送防疫酒精方式，鼓勵民眾挽起袖子捐出熱血外，同時也邀請台啤籃球隊蔣淯安等球星與民眾互動，並贈送球隊簽名海報，另結合活動主題，透過影音播放等方式讓民眾體會反貪倡廉對企業誠信、永續發展的重要性。台菸酒公司表示，接下來將繼續推動「台酒誠信老店舖、熱血獻愛護家園」活動。

(工商 )