大陸新冠肺炎疫情重災區湖北地區解封，我國政府安排在29、30日兩天，以「另類包機」模式接回當地台胞；但卻傳出有當地台商反應票價太貴。行政院長蘇貞昌27日受訪時霸氣表示，「另類包機」就是使用者付費，而政府會盡最大努力，以保護同機旅客以及台灣人民安全為前提，盡快以最便利的方式接回滯留的台胞。

台商協會會長徐正文轉述滯留當地國人提問指出，包機航班的價格較前兩次貴了近3倍，第1次東航的票價是1,200元人民幣（約新台幣4,800元），第2次是華航1,540元人民幣（約新台幣6,600元），這次卻要6,800元人民幣（約近新台幣3萬元）。

蘇貞昌指出，政府一直在努力平安的將滯留在大陸的台胞接回台灣，雖然過程並不十分順利，但依然是在政府訂定的原則上，將台灣人民陸續安全的送返國門。另外，蘇貞昌也強調，「另類包機」就是「使用者付費」，但政府也希望減輕同胞負擔，相關事項航空公司也會跟相關單位協調，必定會採取最便民的方式執行。

而中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中也表示，海基會將請華航協助讓滯留湖北當地的台灣人，以包機為主搭乘定時定點航班返台；至於傳言有台商抱怨機票太貴一事，海基會在26日晚間，以華航提供的費用明細做說明，指出12歲以上為2,100元人民幣，約新台幣8,930元，2到12歲換算後約7,230元，2歲以下800元，並未真如外界傳言的要將近3萬多元。

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(中時電子報)