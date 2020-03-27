金門縣府今（27）日表揚績優社會工作、社政人員暨公部門模範勞工。（李金生攝）

金門縣府今（27）日表揚績優社會工作、社政人員暨公部門模範勞工。（李金生攝）

金門縣府今（27）日表揚績優社會工作、社政人員暨公部門模範勞工。（李金生攝）

金門縣府今（27）日表揚績優社會工作、社政人員暨公部門模範勞工。（李金生攝）

金門縣府今（27）日表揚績優社會工作、社政人員暨公部門模範勞工，楊鎮浯縣長期勉大家繼續扮演社會福利的推手，以專業服務攜手守護弱勢民眾，協力建構溫馨、詳和的社會。

獲獎績優社工人員是李金治（社會處）、莊翕筑（少輔會）、許雅涵（社會處）、楊少槐（衛生局）、吳佳怡（家扶中心）、洪瑜欣（大同之家）、黃章鍇（社會處）、楊錫興（榮民服務處）、余家慧（兒少關懷協會）、王淑美（社會處）。績優社政人員：莊佩蓓（社會處）、吳秀嬌（金沙鎮）、翁毓梅（金湖鎮）、郭律岑（烈嶼鄉）、楊玉佩（金寧鄉）、楊麗美（金城鎮）、余雅雯（社會處）、張毓倫（社會處）、何瑞眉（大同之家）、李曉雲（家教中心）、莊珮珊（社會處）、呂美玲（社會處）、許績昇（社會處）、林惠婷（社會處）。

另有公部門模範勞工：黃君勇（行政處）、羅曉琴（主計處）、陳振富（建設處）、莊佳龍（教育處）、陳泓輝（述美國小）、洪水騫（中正國小）、蔡珮琳（社會處）、翁玉瓊（社會處）、王雯萱（社會處）、蔡明珠（觀光處）、林筱婷（觀光處）、李坤忠（民政處）、王開泰（金湖戶政）、王天助（警察局）、鄭孟郎（環保局）、陳惠珠（地政局）、王開富（地政局）、吳克來（稅務局）、楊忠興（動植物防疫所）、楊明幼（農試所）、黃志雄（畜試所）、吳志鵬（林務所）、許丕煒（體育場）、陳佩玲（殯葬所）、張瑋萍（金城鎮）、陳嘉瑜（金城鎮）、許碧鳳（金城鎮）、辛成和（金城鎮）、陳榮華（金湖鎮）、鄭藩續（金湖鎮）、王榮來（金湖鎮）、王任同（金沙鎮）、劉火國（金沙鎮）、李昭貽（金沙鎮）、許績強（金寧鄉）、張龍鳳（金寧鄉）、歐陽海明（金寧鄉）、洪寶正（烈嶼鄉）、蔡福盛（烈嶼鄉）、陳秀芳（烈嶼鄉）。

(中時 )