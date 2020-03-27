因應「新冠肺炎」疫情延燒，為了避免因群聚產生感染發生的疑慮，消防單位在清明掃墓防火有創新作法。除了加強狹窄道路演練水線佈署射水外，也利用無人機進行空中宣導。公墓管理單位表示，自元宵節後就有民眾陸續前往掃墓，但受到疫情影響確實在人數方面有較往年減少。

台東縣消防局關山消防分隊27日上午前往包括關山、月眉等公墓進行火災搶救演練，消防員藉由模擬演練熟練狀況操作；關山消防大隊孫揚文現場操作無人機，利用空中無障礙優勢進行防火宣導，呼籲民眾掃墓完火苗要記得撲滅，現階段也避免人群集中或近距離接觸。

台東縣關山消防分隊表示，清明節期間大部分民眾都會前往掃墓，消防隊和義消也會設置服務站，宣導民眾應防範燒金紙若不慎會引發火警，也會提供水袋讓掃墓完可以澆熄火苗。今年因為肺炎疫情有與日俱增的現象，為了避免消防人員和群眾近距離，所以今年以消防局配撥的無人機進行宣導工作。

關山義消分隊劉勇良分隊長指出，掃墓大部分的人都會燒紙錢，希望藉由這樣的儀式表示對祖先敬意；但一不留意就可能引發雜草燃燒，尤其在乾燥的季節就容易延燒造成森林大火。關山消防隊喊出4不，包括雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、冥紙不亂飛、爆竹不燃放，2個記得則是記得滅餘燼、記得收垃圾。

(中時 )