蔡男將車開到沒油，車丟著就買油去，員警只得幫指揮交通，等車主買油回來。（中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

蔡男將車開到沒油，車丟著就買油去，幸好員警趕到幫指揮交通，沒釀成交通意外，車主買油回來加，才解除危機。（中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

開車前一定要檢查油量，中市警局第四分局南屯派出所員警，日前上午7點發現一輛汽車，停在車流繁忙的永春東路上，一動也不動，員警上前查看竟然沒人，後方也沒警示標誌，原來車主蔡先生把車開到沒油，車丟著就去買油了，讓警方相當傻眼！只得指揮交通，等車主回來，表示至少一定要先擺放警示標誌，避免追撞。

巡邏員警指出，當時接獲值班台通知，有一台車停在永春東路中央，到場果然看見一輛福特休旅車，熄火停在川流不息的車陣中，趨近一看竟然沒人在車內，車後也沒擺警示標誌，四周也不見駕駛人，當時正值上班、上學尖峰時刻，造成車輛大回堵。

員警聯絡到蔡姓車主，原來是車子開到沒油了，因自行到附近加油站買汽油，車才擺在路中，員警立即指揮交通、疏導車流，等到蔡男回來加完油，車開到路旁後，員警告誡以後若遇類似狀況時，第一要務就是擺放警戒標誌，避免後車追撞，偶後才想辦法將車移至路旁，蔡男表示感謝警察即時到場協助指揮交通，造成警方麻煩十分抱歉，感謝員警的辛勞。

南屯派出所長周景彬提醒民眾如遇車輛拋錨或交通事故，當下請保持冷靜不要慌張，趕快開啟車輛警示燈，並於車輛後方適當距離處擺放警示標示物，避免造成車輛追撞，並且迅速聯繫相關單位或道路救援，以最有效率的方式處理善後，以維護自身及其他用路人之安全。

(中時 )