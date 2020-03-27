即日起至5月底入住長榮文苑酒店，連續入住2晚或一次入住2間，可享買1送1優惠。（長榮文苑酒店提供／張毓翎嘉義傳真）

即日起至5月底入住長榮文苑酒店，連續入住2晚或一次入住2間，可享買1送1優惠。（長榮文苑酒店提供／張毓翎嘉義傳真）

位於嘉義縣太保市故宮南院對面的長榮文苑酒店響應國際性環保活動「Earth Hour地球一小時」，將在28日晚間8時30分到9時30分登場，除了關閉酒店外牆燈光、部分客房樓層電燈、員工休息區域，也邀請當日房客一同參與，另外，原定4月1日的開幕典禮，配合政府防疫，將照常舉行、低調辦理，屆時也會宣布相關優惠活動。

為了紓緩防疫期間民眾緊繃情緒，長榮國際連鎖酒店邀請消費者走出戶外、暢快呼吸，即日起至5月底入住長榮文苑酒店，連續入住2晚或一次入住2間，可享買1送1優惠，雙人房只要4888元起，平均每房、每晚最低不到2500元，這項好康優惠，更為清明連假帶來5成訂房率。

長榮文苑酒店表示，這周六響應「Earth Hour地球一小時」關燈活動，每間客房內放置環保卡，並鼓勵連續住房房客的床單再次使用，此外，在公共空間也使用節能燈泡，環保需從日常開始，一起用行動保護地球。

(中時 )