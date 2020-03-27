◎第三波武漢包機為何選上海 陳時中：便利性考量

海基會於26日宣布，第三次武漢包機已洽請中華航空公司協助，指定兩架次上海飛桃園的航班，讓滯留湖北的台人搭乘，但消息曝光後，確引來許多人質疑，上海與湖北路途遙遠，7小時起跳的車程，恐會增加感染風險。

◎李興文子夜闖IKEA 判3個月

李興文之子李堉睿去年10月28日躲在IKEA新莊店，等至打烊店內無人後，在館內脫光衣服隨意跑動，甚至在書桌旁「打手槍」，並假裝洗澡、排泄，並將影片上傳至個人YouTube頻道，遭IKEA提告；新北地院認為，李堉睿有損IKEA形象，依無故隱匿於他人建築物罪，判3個月有其徒刑，得易科罰金。

◎女童遭虐死母判13年 阿嬤感嘆

台南市1歲半薛姓女童去年1月因生母與其表姐、表姐夫與李姓友人4人相信「嬰靈附體說」，竟遭活活虐死，案件震驚社會，未成年的薛姓生母4日遭少年法庭判13年，李姓阿嬤27日神情黯然稱「沒有意義，我孫女回的來嗎？」

◎雨像用倒的！16縣市豪大雨特報

氣象局下午發布16縣市豪大雨特報，台東縣已有局部大豪雨發生，大台北、南投地區及新竹以北山區有局部大雨或豪雨發生的機率，宜蘭、花蓮、恆春半島及苗栗以南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

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(中時電子報)