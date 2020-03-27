新冠肺炎疫情持續延燒，北部已有傳出校園傳染，並且全校停課14天，若高雄校園達到停課標準，出席、考試各項成績計算的問題備受矚目，由於高中職的在校成績會直接性影響繁星計畫的資格，因此成績計算的公平性變成教育新重點。

教育局長吳榕峯表示，若有學校停課，一切都會遵照中央指示，各校都會有補課事宜的相關規定，校方可以利用假日、寒暑假、早自修等彈性時間進行實體補課，或用線上平台補足停課的課程時數，評量成績方面校方可以視情況做微調，在絕對公平的情況下自主決定考試次數。

女兒就讀於小港高中一年級的謝莉貞表示，女兒有考慮利用繁星升學，所以會擔心停課後是不是有成績不公平的疑慮，若真的停課，利用網路線上平台在家自主學習，跟在學校上課的同學比較下來，多少會有影響，所以還是希望做好防疫工作，以免受到波及。

教育局表示，現階段最重要的還是防疫，最好不要有學校停課，若真的被迫停課，線上教學可以輔助學生們在家自主學習，不要浪費掉停課在家的時間，因應各校的人數及教學模式不同，教育局已請各校擬定線上教學的相關規定，未來會按照各校規章執行。

(中時 )