高雄市政府為了鼓勵民間建築物設置太陽光電，持續開辦太陽光電補助，今年度總補助經費計1,500萬元，已經開始接受民眾申請，補助金額每峰瓩（Kw）從6,000元到10,000元不等。

高雄工務局長吳明昌27日表示，高市府積極推動低碳能源的應用及推廣，該局持續開辦太陽光雷設置補助，除了簡化申辦程序外，同時也減輕民眾設置設備費用負擔、以及縮短成本回收時程。

他說，108年共補助建置1,907Kw的太陽光電系統，可以供應高雄市未來20年大約4,900萬度的電力回饋，根依據經濟部能源局的再生能源躉售費率計算，大約有3億元左右的實質躉售費用收入。

住在大社區的孫先生說，南部氣溫較為炎熱，尤其是住家頂樓屋頂常年悶熱，這次向工務局申請屋頂設置太陽光電補助5.7萬元，共設置9.61峰瓩（Kw）太陽光電板，頂樓室內變得比較涼爽舒適。

他說，裝置費用共計花費63萬元，換算估計7年後就可以回本，未來12年多的發電收入都是淨賺的，種綠電，也能夠賺綠金。

(工商 )