今年清明節有連續4天假期，許多民眾可能返鄉掃墓或外出旅遊，避免大量車潮造成壅塞，台中市警局烏日分局將透過「行車流暢中心」隨時監控路況，同時也針對高鐵站區周邊、台74線快速道路及龍井區台灣大道五段等易塞車路段加強疏導。

警方分析，台74線快速道高鐵匝道是連假期間最容易壅塞的路段，且因74線東西向車流回堵，會連動造成高鐵路三段、高鐵東路及高鐵五路等高鐵站區周邊道路壅塞，為此，特別呼籲民眾轉乘多選擇台鐵、公車，此外，也實施「接送客分流」措施，分散車流。

警方指出，高鐵台中站2樓規畫為送客專用，站區1樓則是採「人等車」的載客區、此區禁止車輛臨停。南投地區民眾到高鐵可從中投公路下烏日環河路、接高鐵路一段進出，彰化居民則由王田交流道銜接烏日區中山路到高鐵，台中市區民眾則可由台74線、學田路或建國路到站區。

駕駛人行駛台74線、下高鐵匝道後，若遇到車流回堵情況，可改道行駛「往彰化」方向的高鐵路三段後、於高鐵3路左轉至「送客區」。警方強調，「行車流暢中心」也會派員隨時透過路口監視器掌控重要道路行車狀況並隨時疏導車流。

(中時 )