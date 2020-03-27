文曄(3036)今(27)日召開股東常會，出席率約達86%，通過全數議案及順利通過獨立董事丁克華的補選，針對和祥碩的換股合作，先前遭到證期局公告該案有申報書件應記載事項不充分，對此，文曄也表示，目前都在進度處理中，補件資料準備好就會送，一切換股合作事宜，還是和先前2月21日重訊宣布的換股事宜相同。

文曄表示，取得或處分資產處理程序修正討論案超過出席股東九成以上支持，私募特別股，私募普通股及以詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案，三案總計不超過1.7億股，皆獲86%以上出席股東支持通過，未來將可授權董事會因應新冠肺炎疫情與國際競爭情勢變化等情況下，實施更有彈性的策略來降低債本比、提升財務結構與持續提升公司的長期競爭力。

文曄為提升公司治理，提名丁克華為獨立董事候選人，今日補選案順利通過，期待未來丁克華加入董事會後，可持續強化與增進文曄的公司治理表現。

文曄和祥碩於2月21日當日停止交易，宣布與祥碩(5269)以股份交換方式進行合作，換股比例為每1股祥碩普通股換發19股文曄普通股，預計換股後，祥碩將持有文曄約22.39%股權，文曄將持有約13.04%祥碩股權，互為二家公司第二大股東，但日前傳出證期局公告雙方相互受讓股權案，有申報書件應記載事項不充分，故停止申報生效，對此今日也有股東提問，文曄表示，目前都在進度處理中，補件資料準備好就會送，但現階段處於「緘默期」，故不方便陳述更多的細節，一切換股內容還是以先前公告的換股事宜為主。

因應新型冠狀病毒疫情，金管會推行因應防疫召開股東會之作業指引，文曄本次也積極配合遵行相關細節規畫包含了場地消毒、入場溫度量測、酒精手部消毒、防疫措施公告、設置股東發燒者隔離區、一公尺以上的梅花座、所有與會者全程配戴口罩、與會人數和人流控管等。

(時報資訊)