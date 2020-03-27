晶華（2707）國際酒店集團董事長潘思亮表示，此次新冠肺炎疫情造成的衝擊，是911、SARS、金融海嘯的總和，認為政府對於租金、稅金的減免程度應該高以往，以「插管」拯救確診重症的觀光業。不過，他也認為此波疫情，將有助於失序的飯店產業供需恢復正常。

潘思亮表示，此波疫情對航空、觀光產業受創最慘重，國際觀光飯店住房率出現前所未見的雪崩下滑，對此非常焦急、並積極對政府官員提出建言，「近10天所見的政府官員及媒體已超越過去10年」。

潘思亮認為，台灣在超前部屬下，防疫作為可說是全球第一，肯定政府火速透過補助紓困及振興培訓提升計畫，將一開始即確診「重症」的觀光業「插管」救治，避免爆發倒閉失業的「經濟社區感染」、阻止經濟病毒擴散。

潘思亮認為，此波疫情造成的衝擊規模，是過去911、SARS、金融海嘯的總和。針對關鍵的稅金、租金、薪金「3金」問題，政府已針對薪金祭出藥方。至於稅金及租金，過去SARS時期是減半，認為面對此次衝擊的劇烈程度應該要加倍「減免」，油電水費亦應減半。

同時，潘思亮認為租金是當中的關鍵，因為6成的飯店必須支付房東租金，建議可減免業主的地價稅和房屋稅，或鬆綁壽險業不動產最低投資報酬率限制，讓壽險業有降低租客租金的空間。

在政府超前部屬紓困下，潘思亮強調會維護所有集團員工權利，「不會讓任何員工走」，並藉此機會強身應戰。他表示，故宮晶華雖會進行營運調整、進行裝修，但不會關門，捷絲旅林森館、台大館也研議裝修計畫中。

雖然疫情對產業營運衝擊甚鉅，但潘思亮也認為，此次將提醒業主留意投資風險、重視飯店管理專業，使過往一窩蜂投入飯店開發、導致嚴重供過於求的國內飯店市場得以冷靜下來，不會再「開得那麼瘋狂」，有助於市場供給逐步回歸正常。

(時報資訊)