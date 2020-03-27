新冠肺炎疫情嚴峻，台中市38家大型夜店、舞廳等娛樂場所，業者宣布將陸續歇業7天至14天，全力配合政府防疫政策；台中市警察局呼籲，防疫期間民眾放假待在家，是最好防疫武器；居家隔離或居家檢疫民眾，遵守相關法令規定，勿心存僥倖，四處趴趴走，警方運用科技堵防疫破口。
台中市政府結合衛生局、民政局、經發局及警察局針對民眾容易聚集娛樂之場所持續展開聯合稽查，清查有無居家隔離（檢疫）民眾到處趴趴走外，也了解店家防疫措施，加強道德勸說及宣導本市防疫政策，期盼業者兼顧企業形象與消費者安全，共同為防疫工作盡一份心力。
「首波38家，陸續再增加！」台中市警察局指出，海派集團青海南街的海七、海八店及金錢豹集團名下的台灣大道總店、文心南路店（天上人間酒店）、金鑽麗都KTV及紫爵酒店等6家，28日起暫時歇業14天，其餘各家店業者歇業天數不一。
台中市政府表示，結合衛生局、民政局、經發局及警察局，不定期實施聯合稽查及臨檢，提醒市民避免出入密閉空間之娛樂場所，降低感染風險；另巿政府在防疫期間，為確保民眾安全，警方打擊犯罪、維護治安，絕不鬆懈，讓民眾更安心。
(中時 )
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