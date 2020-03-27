民進黨立委高嘉瑜今天在立法院總質詢呼籲政府公布每日生產口罩的流向，不然民眾只知道生產量增加但還是買不到，會產生疑慮。行政院長蘇貞昌對此表示，口罩產能才來到每日1200萬片，市面上不可能偷賣或藏匿口罩，只要有人囤積，政府馬上查辦。

高嘉瑜表示，現在國內口罩產能已經提升，但開放民眾買的量還是不夠，政府應該進一步說明每天配發給第一線醫護人員口罩的量有多少，配發給民眾購買的量又有多少，不然一直會有假消息出來，對行政團隊也是重傷。

蘇貞昌回應指出，口罩產能才來到每日1200萬片，但是我們有2300萬人。口罩一開始就管制出口，市面上也不可能偷賣或藏匿口罩，「現在誰還囤積，外界馬上知道，我們也馬上查辦。」

高嘉瑜又詢問國產防護衣、隔離衣的產能？經濟部長沈榮津表示，國產防護衣材料，經測試後效果不輸給國外，國內已經在生產100萬件隔離衣、10萬件防護衣，預計3月底、4月會分兩批出貨。

民進黨立委何欣純則是質詢指出兒童口罩無法網購，很多年輕父母也沒時間去藥局排隊，能否開放由學校配給兒童口罩？蘇貞昌回應說，全國學校大小人數不一，又涉及到有些家長不想讓孩子收錢，要買兒童口罩藥局都還有剩。

(中時 )