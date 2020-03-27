新興航運（2605）27日公布108年財報，營收43.17億元，獲利0.88億元，EPS0.15元，優於107年的0.11元，公司董事會動用保留盈餘，配發現金股利0.5元。

新興去年三季EPS-0.45元，第四季能夠讓全年轉虧為盈，主要是因公司旗下三艘超大型油輪（VLCC）在去年第四季運價大幅翻轉。今年首季散裝船運市場運價嚴重低迷，新興是少數有機會因油輪享有獲利的散裝船公司。

本月8日俄羅斯與沙烏地阿拉伯就產油量進行的協商談判破裂後，沙國大量增產，油商開始搶租油輪，3月9日中東至中國VLCC日租從3.04萬美元漲到3.87萬美元，之後運價一路飆漲，13日因美國總統川普宣布美國要增加戰備油，中東-美國海灣出現44.26萬天價，運價新興VLCC所參加的聯營池（POOL）有40多艘船，有拿到超過20萬美元日租的合約兩筆以上，是成本價2.8萬元的八倍數。

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