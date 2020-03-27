工業用縫紉機大廠高林股去年營收及獲利受中美貿易戰影響而雙雙下滑，EPS從前年0.68元劇減為0.16元，今（27）日董事會決議每股超額配發現金股利0.2元，並從27日至5月26日實施庫藏股，預計買回2千張自家股票，每股買回價格區間8.0～15.0元。

高林股去年合併營收21.7億元，營業毛利為3.52億元，營業淨利0.19億元，靠著業外收入0.24億餘元挹注，稅前淨利0.43億元，稅後淨利0.3億元，EPS為0.16元。今日董事會通過每股配發現金股利0.2元，配發率高達125％，以今日收盤價9.92元計算，現金殖利率2.01％。會中也決議6月24日召開股東會，全面改選4席董事及3席獨董。

近期台股下跌，高林股股價也下挫，今日董事會決議為自家股票護盤，實施庫藏股，27日至5月26日，預計買回2千張自家股票，每股買回價格8.0～15.0元，佔已發行股份1.08％。

(工商 )