新冠肺炎疫情蔓延全球，已有117個國家提出希望韓國能出口或提供防疫物品。

目前首先考慮的出口對象為美國，理由是美國確診人數爆增、川普總統親自求援、美國鑑於韓美同盟未對韓實施入境管制、與韓簽訂雙邊貨幣互換協定等。繼美國之後，需優先考慮的是阿聯酋和印尼，阿聯酋與韓國在多方面展開合作，印尼是新南方政策的核心國家。

韓國外交部高官今天在記者會上表示，有31個國家通過官方管道提出出口請求，30個國家請求提供人道主義援助，還有20個國家同時提出出口和援助的請求。另有36個國家通過民間管道要求提供幫助。為此，政府前一天已召開專項工作組會議討論有關事宜。

韓聯社報導，韓國的新冠診斷試劑6小時內出結果，並且已經積累36萬份可靠的臨床數據，是韓國最具優勢和較為充裕的防疫用品。除國內需求外，每周可供出口330萬份。他還表示，韓國將綜合考慮各國防疫需求、本國經濟利益和對外政策等進行篩選後積極推動援助與出口。

此外，該高官還表示，政府將積極協助更多韓國醫藥企業進入聯合國採購市場。

(中時 )