美國新冠肺炎確診達8.2萬例，今超越中國陸大陸，成為全球疫情最慘重國家，紐約州面對暴增的確診病例，醫療體系已不堪負荷，逼得州政府必須砸重金挖角重症醫師。國內胸腔重症醫師蘇一峰透露，他也收到紐約支援的信件，對於這項邀約心情很複雜，但他不為所動，霸氣回一句，「要先留下來幫忙台灣守住啊！」

蘇一峰連日關注美國疫情發展，今又在臉書上發文，揭露紐約正鬧重症醫師荒的窘境！他說，紐約疫情持續嚴重爆發，政府發布徵才令，現正廣邀重症醫師到紐約支援，而他也收到信了。這項徵才包吃包住包交通費，全由政府埋單，請求重症醫師來紐約幫忙救人！

他說，看到重症醫師突然變成許多國家的重要資源，心情很複雜，有網友建議他可一試，英雄救美還可以領美金，條件不賴。不過，蘇一峰霸氣回一句，「先留下來幫忙台灣守住啊！」

蘇一峰曝光徵才薪資，紐約醫院開價徵求ICU值班室醫師，包旅行費加吃住，ICU一晚值班3000美金（9萬台幣），他同時也感嘆， 台灣的大環境與政策都對重症醫師太差了……難保大家不會想跑……！

(中時電子報)