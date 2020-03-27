新冠肺炎疫情肆虐全球，導致全球市場震盪下跌。美盛集團旗下銳思投資投資組合經理Bill Hench表示， 市場存有恐懼和不確定性，現在價格只是一個紙上數字，它未必代表公司的獲利流或淨資產價值。由於流動性緊張，迫使投資人不分青紅皂白地拋售，忽視了基本面因素及資產目前和未來的價值。

他表示，目前尚難斷言現在是處於這一過程的開始、中間還是結尾。各國央行已大幅放寬了貨幣政策，而財政政策似乎作用不大，且存在政策失誤的風險，或會導致資金沒有流向真正需要資金的地方。

在企業獲利方面，考慮到現在所處的極端情況，他認為，獲利預測難以具有代表性。 無論如何，獲利肯定會被向下修正。

他指出，在美國小型股市場上，房屋建築商是潛在的贏家。在低利率和就業持續強勁下，平價住宅的首購人數有所增加。隨著近期市場急跌，部分公司的股價下跌了五成，估值變得非常具有吸引力。由於首次購屋／平價住宅的投資主題仍然理想，提供這類服務的公司吸引了目光。

另一個機會是在電動車領域，例如能有效控制成本的鋰電池生產商。最近的市況令相關業者的跌幅超過50％，估值變得極富吸引力。在未來朝電動車領域的發展趨勢沒有改變之下，不妨留意目前以較低入市水平的機會。

在醫療行業中，則有一個特定項目值得關注，就是助聽器。受人口老化驅動，市場對助聽器的需求一直穩定成長，也不妨留意相關業者的價格和估值。

他表示，目前的市況仍具有風險，在選股和交易執行時，仍需深思熟慮和慎重處理，審慎評估有哪些是價格非常便宜、走出危機後可望取得優秀表現的公司。

(工商 )