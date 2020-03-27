通霄鎮公所向台電爭取經費整頓虎頭山公園，鎮民驚嘆「廣場變美了！」。（巫靜婷攝）

通霄鎮公所辦理虎頭山廣場活化工程，3月已完工驗收，將廣場取名為「好客廣場」，歡迎遊客及鄉親多加利用。（巫靜婷攝）

為活化通霄神社周邊環境設施，苗栗縣通霄鎮公所向台電公司爭取「通霄鎮虎頭山廣場活化工程」經費，加上公所自籌款，總經費約500萬元，3月初報竣、通過驗收，將公園廣場取名為「好客廣場」，目前已開放給民眾使用，未來鎮公所有意爭取更多經費，將廣場作為傳承客家母語的新亮點。

通霄鎮虎頭山公園因卻乏有效管理，周遭雜草叢生，鎮公所為使公園有效運用，向台電公司提報計畫整頓園內設施，去年3月開工後，歷經變更計畫、台電審查、議價作業，去年11月復工，花費近半年時間完成，3月初通過驗收，廣場變成更整齊、美觀，成為民眾遊憩的好去處。

民政課指出，通霄鎮虎頭山廣場活化工程，加強周邊環境綠美化，整理早期荒廢的圍牆，並將後山步道連結至廣場變成環山步道，讓步道更平順，遊客登山散步更好走；廣場附近另有早期部隊建置的軍營，閒置許久，公所希望補齊相關資料後，繼續向相關單位爭取經費活化再利用。

通霄鎮長陳漢志表示，將虎頭山公園的廣場取名為「好客廣場」，有2種意涵，通霄早期擁有豐富的客家文化底蘊，除了希望打造傳承客家文化的新場域，「好客」也代表著通霄竭誠歡迎各地遊客，希望大家常來山上玩。

(中時 )