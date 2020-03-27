電競品牌暨板卡大廠微星（2377）今（27）日召開線上法說，隨著中國大陸廠區恢復季節性正常產能，公司預期3月營收將重返90億元之上，使首季營收年減率控制在1成內，並看好第二季新品推出將有助於營收及毛利率成長。

不過，微星執行長江勝昌指出，由於新冠肺炎疫情在歐美爆發，仍需持續關注後續是否影響6月傳統旺季需求。公司對此打算保留較多現金因應，預期今年擬配息約4.2元，盈餘配發率自原先的7～80％降至約63％，但確切金額需待4月底董事會通過才會拍板。

微星2019年合併營收創1204.91億元新高，年增1.66％。惟毛利率13.16％、營益率4.94％，分創近6年、近4年低點。不過，稅後淨利55.87億元，年減7.51％、仍改寫次高。每股盈餘（EPS）6.61元，則創歷史第3高。

微星董事長徐祥表示，公司去年營運受到中美貿易戰、提列挖礦產品庫存跌價損失、新台幣升值等逆風干擾，使整體毛利率下滑，將部分展能移轉回台灣使得相關費用增加，亦連帶影響營益率表現。不過，在同仁努力下，去年營收仍維持小幅成長。

微星2020年2月自結合併營收81.29億元，月減19.23％、年減1.41％，為近14月低點。累計1～2月合併營收181.95億元，年減4.63％，仍為同期第3高。徐祥指出，主因去年底因應今年春節較早而提前備料，庫存量可供應到4～5月，短期對公司出貨影響有限。

徐祥指出，目前中國昆山、深圳2廠區已逐漸走出新冠肺炎疫情影響，稼動率及復工率回歸季節性產能正常狀態，加上疫情致使CPU缺貨狀況明顯改善，預期3月營收可重返90億元之上，使首季營收及獲利年減幅度控制在1成內。

展望今年營運，徐祥表示，包括輝達、英特爾均將推出新品，平均單價（ASP）較佳，且遠距辦公對筆電需求增加，預期毛利率可恢復正常。由於復工延後造成的費用增加不高，且後續出差減少有助控制支出，預期對第二季及全年營收及毛利率均有正向幫助。

(時報資訊)