涉詐領考察費用 陸月嬌遭判刑3年8月 17:232020/03/27 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東縣議員陸月嬌因貪汙一審遭判3年8月徒刑、可上訴。(林和生攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東縣議員陸月嬌2016年參加地區農會舉辦的大陸蘇杭旅遊，行程由農會全額補助，但陸卻要求旅行社開付機票收據，用以核銷每年議員考察費用，屏檢認定此舉已違反利用職務機會詐取財務罪，予以起訴。屏東地院27日審結，一審判決3年8月徒刑、褫奪公權2年，可上訴。陸月嬌獲悉消息後強調自己清白，一定會上訴。 起訴書指出，屏縣議會在相關人員不知情的情況下，將機票費用1萬2500元，加上生活費共4萬1496元，全數匯入陸的戶頭。法官同時宣判未扣案犯罪所得1萬2500元需沒收。 (中時 ) #費用 #農會 #上訴 #考察 #機票 也許您會感興趣 推薦閱讀 參加農會招訓跌倒骨折 男子請求國賠20萬敗訴 10:572020/03/23 社會 到高雄投資 韓國瑜：去年考察團破千 12:122020/03/23 政治 眾達去年營收登峰 擬配息3.5元 01:202020/03/24 證券．權證 禁令前夕 桃機轉機旅客爆量 01:202020/03/24 生活新聞 一通電話 縣內18鄉鎮市買透透 01:202020/03/24 地方新聞 考察高雄團 韓喊最少有千個 01:202020/03/24 地方新聞 中華電信調降光世代費用 314.5萬用戶受惠 16:072020/03/25 財經 陸橫店影視城發放千萬消費券 促影視業復甦 19:412020/03/25 兩岸 辛龍恐需負擔上千萬醫療開銷 醫曝費用明細 18:462020/03/26 娛樂 南山人壽數位服務 理賠一指搞定 04:102020/03/27 財經焦點 社會熱門新聞 嘉義市3例確診 全面禁探病後醫院空蕩蕩 - 社會 逃逸偷渡犯插翅難飛 6嫌全數緝捕歸案 - 社會 警官人事案 警政署長陳家欽送北檢偵辦 - 社會 大媽進超市「狂咳」：我感染新冠肺炎 業著嚇丟100萬商品 - 社會 包裹已派發 警：小心釣魚簡訊詐騙 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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