屏東縣議員陸月嬌2016年參加地區農會舉辦的大陸蘇杭旅遊，行程由農會全額補助，但陸卻要求旅行社開付機票收據，用以核銷每年議員考察費用，屏檢認定此舉已違反利用職務機會詐取財務罪，予以起訴。屏東地院27日審結，一審判決3年8月徒刑、褫奪公權2年，可上訴。陸月嬌獲悉消息後強調自己清白，一定會上訴。

起訴書指出，屏縣議會在相關人員不知情的情況下，將機票費用1萬2500元，加上生活費共4萬1496元，全數匯入陸的戶頭。法官同時宣判未扣案犯罪所得1萬2500元需沒收。

(中時 )