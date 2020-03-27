群聯(8299)於今日召開董事會，決議發行員工認股權憑證，針對市場關心是否啟動庫藏股護盤，群聯董事會考量未來成長佈局，決議暫緩實施庫藏股。

群聯今董事會決議發行員工認股權憑證，董事長潘健成表示，群聯20年來能有今天的營運成果，除了貴人幫助外，最主要的原因就是群聯有一群志同道合的優秀員工，努力不懈的一同打拚，因此，群聯也透過這次的員工認股權憑證發行，積極獎勵這些優秀員工，不僅感謝同仁的努力付出，也為未來的成長動能規劃佈局。

全球產業受到受新型冠狀病毒衝擊，美股近期動盪，近期台股及群聯遭受巨大賣壓，市場也對其是否會採取庫藏股護盤相當關心，今日股東會對此也有最新決議，群聯董事會考量未來成長佈局，決議暫緩實施庫藏股，群聯認為，基於2020年NAND儲存產業前景及新興NAND儲存相關應用需求不斷上升，董事會決議保留現金，佈局未來成長動能。

另外，群聯強調，未來群聯股價如有任何不理性的波動，低估群聯價值，不排除再次召開董事會，討論庫藏股實施，捍衛公司股價。

(時報資訊)