日曜天地改裝20大品牌全新登場，網羅各大品牌推出千個品牌特色福箱要以2折價販售。（馮惠宜攝）

阿秋大肥鵝則是祭出銅板價現烤泰國蝦，消費者拍照打卡上傳就能用49元吃到原價680元的泰國烤蝦。（馮惠宜攝）

新冠肺炎疫情重創餐飲、商家，中部幾家餐飲、商場展開生存保衛戰，方案已不能用殺很大形容，簡直是打到骨折或跳樓價了；阿秋大肥鵝祭出一台斤現烤泰國蝦49元號稱是市場最低價，而春精緻日本料理和優群貿易合作要在宴會廳做特賣會，還祭出雞腿一包1元的限搶商品；台中日曜天地則是辦改裝開箱祭活動，祭出限量名品休閒福箱100元的好康。

在這波疫情中餐飲業受傷嚴重，原本做精緻和漢創意料理的「春精緻日本料理餐飲會館」不但推出50元的豬腳飯、藥燉排骨，還把宴會廳變特賣場，攜手經營日韓進口食品的優群貿易3月28日到4月6日舉辦快閃特賣，天天祭出限量1元商品，包括大雞腿排、台塑水餃400克都是1元。

另，阿秋大肥鵝則是祭出不到一折的銅板美食，只要來店用餐拍照打卡上傳，每桌可以49元享用原價680元一台斤重的現烤泰國蝦，有消費者直說好超值。

日曜天地則大規模進行運動休閒品牌改裝，引進ROOTS、Le coq sportif、EASTPAK、精光堂、AZUR等20大品牌，4月1日全新登場，祭出開幕超殺折扣2折起，網羅各大品牌推出千個品牌特色福箱要以2折價販售，另開打首日更有限量100元的福箱，內容物包括名牌包、休閒服等，可以說是物超所值。

(中時 )