中信兄弟與富邦悍將於台中洲際球場進行自辦熱身賽，悍將派出索沙先發，不過前4局就連遭兄弟張志豪、詹子賢、蘇緯達、高宇杰敲全壘打，最後索沙主投4局失7分退場，雖然悍將也敲2轟追分，不過仍由兄弟以10比4戰勝悍將。

中信兄弟首局就有張志豪、詹子賢相繼開轟，先攻下3分領先，2局上半兄弟先發投手周磊糟高國麟陽春炮狙擊，不過第3局兄弟再將比分拉開，先靠連續安打攻占滿壘，並靠詹子賢高飛犧牲打攻下1分，隨後蘇緯達再敲2分砲，此局攻下3分，拉開成6比1。

4局上半，蔣智賢敲出悍將第2轟，陽春炮追分至2比6，不過下半局小將高宇杰也有火燙手感，敲出索沙本場挨的第4發全壘打，此局結束後索沙便退場，主投4局挨4轟、失7分，此戰吞下敗投。

而兄弟先發投手周磊則主投4.2局，失2分都是被轟全壘打，分別是高國麟及蔣智賢各一發陽春炮。而兄弟終結者李振昌自19日被強襲球砸到右手臂後，終於在今日傷癒歸隊出賽，9局上讓對手三上三下，最後兄弟以10比4帶走勝利。

(中時 )