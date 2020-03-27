偶像歌手李哲（右）＆艾維細膩帶有低沉的歌喉，唱出一首首動聽感人的歌曲。（林雅惠攝）

新冠肺炎疫情籠罩，國人心情鬱悶不安，正修科大特舉辦一場「街頭音樂會」，經由偶像歌手李哲＆艾維細膩帶有低沉的歌喉，唱出一首首動聽感人的歌曲，抒解師生情緒，現場並有「手沖咖啡體驗」，聽好歌、喝咖啡，洗滌一天的疲憊，轉換為新的能量再出發。

新冠肺炎疫情攀升令人焦燥，正修科大讓音樂走出戶外，透過音符在校園各個角落流轉，率先登場的是李哲＆艾維雙人演出，2人一搭一唱、談笑風聲，令現場師生聽得如痴如醉，歡笑聲此起彼落。

令人眼睛為之一亮的是，現場並推出最受師生歡迎的「手沖咖啡體驗」，每次推出都吸引許多師生駐足同樂，一邊聆聽音樂、一邊手沖調咖啡，聽著動人歌曲、聞著咖啡香，享受露天音樂饗宴。

正修科大藝文處長吳守哲說，藝文處規畫打造校園人文藝術園地，在校園河西走廊規劃開放舞台，邀請校外歌手、樂手定點演奏駐唱，已成為固定帶狀性活動，頗受師生歡迎。

此外，因疫情升溫，高雄市所有老人活動中心、社區照顧關懷據點及長青學苑課程暫停服務，長輩們雖然無法出門上課學習，有社區關懷據點就推出「視訊教學」，長輩們跟著志工一起跳健康操，教學零距離，不受疫情影響。

(中時 )